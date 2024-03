Dla równowagi, jak błąd nastąpi ze strony urzędnika, po czym po milionie lat nastąpi poprawka na twoją niekorzyść, to nie dość, że będziesz musiał "wyrównać" tę niekorzyść, to jeszcze zapłacić odsetki, a w ogóle to iść z kwiatami do urzędnika, by nie "pomylił" się ponownie i nie przywalił ci jeszcze większej kary. Oczywiście możesz dochodzić w sądzie, że się pomylił urzędnik, i pewnie sąd przyzna ci rację, ale raczej tego nie dożyjesz Pokaż całość