Czyli nie tylko mnie to wqrwia. Mało tego że trzeba odwrócić wzrok od drogi to jescze żeby dotknąć to czego się faktycznie chce trzeba się czasem nieźle namęczyć. Czułość tych ekranów pozostawia wiele do życzenia. Tak samo jak wielkość elementów. Niektórych funkcji po prostu nie da się kliknąć w rękawiczce...