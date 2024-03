Z emigrantami jest taki problem, że wszyscy by ich chcieli, jednak wykwalifikowanych do zaawansowanej pracy/ technologii lub takich, którzy będą chcieli pracować w niepopularnych przez tubylców zawodach.

Niestety, większość z nich nie nadaje się do pierwszego, zaś do drugiego mało się garnie, bo to zazwyczaj niewdzięczna praca w stosunku do zarobków.

Największa grupa, to tacy, którzy wcale nie planują pracować.