Piękny kawał latającego bydlaka. Tylko patrząc na zielone łady to nawet w czasach pokoju jego losy były policzone bo zaraz by się ktoś przyczepił, że to nieekonomiczne rozwiązanie. I skończyłby w jakimś muzeum. No ale to i tak lepsze niż zezłomowanie. Poza tym mógłby jeszcze w jakimś filmie wystąpić jak dawniej