Główna upadła... nic na tym filmie nie ma a dostało się na główną. Jeden policjant się szarpie a drugi gazem psiknął bo się zadyma zaczęła. Od 2 dni dzień w dzień chcecie zrobić z policji bandytów ale wam to nie wychodzi. Najgorsze jest to że bagatelizujecie to co wyprawiała policja przy strajku kobiet albo przy covidzie a tutaj tworzycie bajki. Sami rolnicy są zażenowani tym jak solidarność z Dudą robią sobie PiS-owski Pokaż całość