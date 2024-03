Zrozumcie bezrefleksyjni hejterzy, że rolnicy nie walczą o żadne profity dla siebie. Walczą o to by NAS KARMIĆ. Chcecie by za kilka lat agroholdingi wykupiły setki tysięcy hektarów polskiej ziemi i dyktowały ceny żywności? Zastanówcie się i nie sprowadzajcie wszystkiego do walki PIS-PO, wy zaprogramowane nienawiścią lemingi.