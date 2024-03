Ja nie miałem nic przeciwko jak UE pomagała Ukrainie z naszego wspólnego budżetu bo ta pomoc jest potrzebna. Natomiast jak wpadli na pomysł, że pomogą na koszt polskiej branży transortowej i polskiej branzy rolnej i to te sektory sfinansują pomoc (bo to one w pierwszej linii obrywają), to czego można się było spodziewać?