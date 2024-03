Jestem tylko ciekawy, co takiego robiliśmy w okresie starożytności i średniowiecza, że temperatura była podobna do obecnej. Za dużo pierdzieliśmy? Czy może produkowaliśmy rydwany w fabrykach? Zaznaczam, że populacje określa się na ok. 300 mln.



Oczywiście nikt nie sprawdzi, że słońce wzmaga swoją aktywność (gdzieś w połowie 2022r.) i co roku będzie podnosiło temperaturę o 1 ° C. Ktoś mi może powie, że to nasza wina i w jakiś magiczny sposób wpływamy Pokaż całość