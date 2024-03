Nie tylko w Katyniu, ale też w Charkowie, Kalininie (Twerze), Mińsku i Kijowie.

Choć Katyń to najbardziej znane miejsce, bo to tam w 1943 odnaleziono pierwsze ciała ofiar tej zbrodni, a wtedy jeszcze nie było wiadomo, co się stało z pozostałymi ofiarami.