pomijajac jej przezorność i znajomość praw fizyki, to jestem ciekaw co za ćwok (ktory tam wczesniej cwiczyl, bo nie sądze, by ona machała takim ciezarem) nie pozdejmowal talerzy ze sztangi po zakonczeniu cwiczenia. Szczegolnie, ze to prawdopodobnie w USA i latwo sie w*ebać w odszkodowanie