On chyba nie zna historii Europy, nie było NATO to sąsiedzi nas co rusz atakowali, rozbierali i grabili. Niemcy po II WŚ zostały utemperowane i jeden problem mamy z głowy. Został jeszcze jeden problem który otwarcie grozi całemu światu bronią jądrową. Gdyby nie NATO to ZSRR jeszcze by istniało i powoli by wchłaniało kolejne kraje. Kwestią czasu kiedy to g... zwane Rosją się rozpadnie.