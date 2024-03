W Polsce obecnie największe ulgi i prawa mają uciekinierzy od wojny .Przykład rząd się chwali że Polacy do 26 roku są zwolnieni z podatków a ukraińcy zwolnieni bez względu na wiek . Fotoradary ścigają Polaków a czy ktoś słyszał aby właściciel samochodu na UA zapłacił mandat. Znajoma od trzech lat stara się syna posłac na Akademię Rolniczą co pyta o hotel studencki bez szans ukraińcy mają pierwszeństwo i to za friko.