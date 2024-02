z tymi kosztami usunięcia, to jest patologia na całą Polskę. Ktoś zrobił sobie chore certyfikaty i w zasadzie w przetargu na utylizację mogą brać udział max 2-3 firmy, gdzie nikt nie daje niższych cen bo jest zmowa.



Po 10 tysięcy za baryłkę, to tam materiał radioaktywny jest??? Taniej wyjdzie zapakowanie tego w kontenery, wysłanie do zakładów przetwarzania do Chin... ale nie, prawo mówi, że "zakład unieszkodliwiania" musi znajdować się na terytorium RP Pokaż całość