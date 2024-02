Tesla Model S czyli chyba pierwszy elektryk który nie jest tylko zwydziwianym pomysłem jest na rynku od 2012. Model 3 czyli w miarę tani, dostępny dla ludu elektryk jest dostępny od 2017. Samochody dostępne od niedawna a zmieniły cały rynek, jeśli będą się rozwijać tak jak się rozwijały do tej pory to w parę lat największe minusy elektryków zostaną może nie wyeliminowane ale co najmniej znacząco poprawione