Ciekawi mnie kim byli ci co 'naciskali' na wysłanie wojsk NATO na UA.

Nie zdziwiłbym się gdyby to był ten element peowsko-pisowsko-hołowniowy.



EDIT: dobra, wedle innego znaleziska wiele się nie pomyliłem: za wysłaniem wojsk na Ukraine w czasie spotkania w Paryżu były Litwa, Łotwa, Estonia, Polska i Wielka Brytania same potęgi militarne (z wyjątkiem UK no ale oni do frontu mają daleko).

Szkoda słów...