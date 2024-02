Szydło daje 1,5 mln zł nagród po 2 latach pracy: afera! Do dzisiaj wypominana w kółko przez ludzi z Platformy, w mediach, na wykopie itd.

Domański, polityk PO daje 3,9 mln zł nagród w pierwszych dniach pracy: "czy ja wiem czy to taka afera", "Nie no dajcie spokój", "nie widze zadnej afery"