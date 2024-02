Mało brakło a miałbym okazję wpaść w jego ręce w 2000 r . Wylądowałem na kardio i po 3 tyg. gdzie lekarze nie wiedzieli co i dlaczego - miałem już jechać do niego na śląsk . Obeszło się - zdiagnozowali zapalenie osierdzia . Ale nie życzę nikomu... a do dziś jak On palę fajki ... wiem , wiem ale ..uj