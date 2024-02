Najgorsze jest to, że mężczyźni są piętnowani jeśli okazują słabość, jeśli są na dnie. Dlatego się wycofują, tłumią to wszystko w sobie i jedyną opcją żeby się od tego uwolnić jest samobójstwo. Strach przed krytyką, wyśmianiem i niezrozumieniem sprawia, że często śmierć jest jedyną drogą do zatrzymania tego piekła, no ale kobiety mają ciężej bo nie mają równych praw i mniej zarabiają... koorva co za brednie.