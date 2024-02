Przecież taka asysta to sugerowanie, że klient jest złodziejem. Jak tak można! Wielcy twórcy komunizmu nie przewidzieli tak brutalnego zderzenia z kapitalizmem który wykielkował na amerykańskim niewolnictwie. A tak na serio, mają za swoje. Amerykańscy komuniści zbyt na serio wzięli sobie do serca #!$%@? o redystrybucji dóbr. Nie reagowano w porę bo ludzie byli spraliżowani poprawnopolitycznym strachem to teraz mają masowe wycieczki złodziei, zwłaszcza tych niebialych.