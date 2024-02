Chory system! Polska i Niemcy się prześcigają subwencjami z pieniędzmi podatników, dla prywatnej firmy amerykańskiej, na której się bogacą akcjonariusze.



Po to żeby łaskawie produkowali półprzewodniki w Europie, a tak naprawdę powinno się nałożyć cła na wszystkie produkowane poza Europą.



Intela to by trafiło mocno bo ma tylko produkcję w Izraelu i USA. Sam by się zastanowił nad produkcją w Europie.



"Socialism for the rich and capitalism for the poor"