Kacapy wygrały II wojnę bo

wygrali tylko dlatego, że Amerykanie dotowali ich jak utrzymankę w zamian za podaż wkładki mięsnej.bez Studebackerów do katiusz, dziesiątków tysięcy kilometrów kabla telefonicznego, tuszonki i nawet parcianych pasów to by gówno mieli a nie wygrali w 1945. Amerykanie posyłali im nawet całe czołgi (via Iran) i samoloty (Belle P-39), nie wspominając o sprężarkach, silnikach, chłodnicach, wagonach kolejowych, parowozach, sprzęcie inżynieryjnym itd. itp.wojna to