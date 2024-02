I oczywiście sami mężczyźni, jak trzeba do spółeczek to już parytet jest xD Przecież to jest jawna dyskryminacja Polskich mężczyzn i podmiana społeczeństwa, Polsce jeżeli już to potrzeba kobiet, ciekawe kto ich będzie utrzymywał? Jeżeli Polscy mężczyzni się nie ogarną i nie zatrzymają tego szaleństwa to czeka nas jakaś wojna domowa, zwłaszcza że marzy im się ponoć jakieś 10 milionów imigrantów w Polsce, to będzie rzeź.