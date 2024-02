no ciekawe. Pomiędzy sierpniem a grudniem złoty w stosunku do dolara umocnił się o jakieś 10-12 gr czyli 2-3% i taka różnica się zrobiła? To co by było przy 40gr? 150 mld straty?

I druga rzecz. Jak to możliwe, że w sierpniu prognozowano zysk mimo, że na koniec poprzedniego roku dolar był po ok. 4,40 a w sierpniu po 4,10.