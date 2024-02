a mnie już nie szkoda rolników - kolejny raz piszę .

Jak im nagle nawozy drożały przez drożejący gaz ... to coś tam ponarzekali a pis oczywiście nic nie zrobił , a sorry połączył PGNiG z Orlenem , następnie poszła KGS sasina .... nie będę pisał . Teraz sobie przypomnieli i blokują - kogo ? Zwykłych nas Polaków bo się wystraszyli prawników bierdry czy lida ... głosowaliście k...wa na pis ? To Pokaż całość