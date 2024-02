jad kiełbasiany, mięso i galareta nie było wystarczająco wygotowane by zabić bakterie produkujące jad kiełbasiany.

Za słaba redukcja. Do konserw stosuję się bardzo wysoką redukcję.

Przez co w warunkach beztlenowych - jakie tworzy galareta zaczęły produkować toksynę.

Dlatego dodaje się dodatkowo środki konserwujące zapobiegające rozwojowi tych bakterii.

Raz wytworzonej toksyny nie da się łatwo pozbyć. W temperaturach nie niszczących tekstury i smaku mięsa.