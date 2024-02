Mam pomysł. Trzeba by jakoś zablokować kierownicę mechanicznie. I do jej odblokowania - umieszczać specjalne, indywidualne narzędzie (nazwijmy je kluczykiem) w przeznaczonym do tego slocie (można by go nazwać stacyjką) połączonym fizycznie z blokadą. Tym "gembojem" to będą mogli co najwyżej szybę wypierdzielić :) , a do zawinięcia fury trzeba było by mieć odrobinę więcej finezji, wiedzy, zdolności i narzędzi niż tępą łysą pałę i 200 euro na "gadżeta".