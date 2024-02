Za Gierka nie było dopłat i rolnik z 5-7 hektarów mógł wyżywić rodzinę i co któryś rok maszyną jakaś kupić. Dziś bez 50 ha to jesteś dziad. Dopłaty są po to by decydować komu dać. Przed dopłatami ciągnik kosztował np. 400k, po dopłatach 800k. 400k daje UE, ale trzeba jej rowa polizać.