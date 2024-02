Z tego samego powodu dla którego PiS konfa ma najwyższe poparcie na zadupiach. Wśród sfrustrowanych i zgorzkniałych ludzi w dodatku słabo wykształconych i często z awersją do kobiet ¯\(ツ)/¯ i wtedy wchodzą oni z prostymi rozwiązaniami wszystko co złe to wina zachodu / lewaków tylko nie wasza.