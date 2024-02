To jest lekki szok nawet dla ludzi zwiazanych z AI, ze tak szybko osiagneli taką jakość. Przewidywano TV i filmy generowane przez AI za ok 5 lat... w tym tempie do konca roku beda nowe odcinki Friends i lepsze zakonczenie Game of Thrones. Zarabiac tez zaczna ludzie ktorzy stworzą w pelni wirtualne powtarzalne postacie i wirtualnych aktorow.