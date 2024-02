Tomek to mój dobry kolega, będę wdzięczny za każde udostępnienie i drobną kwotę. Sam pobyt w ośrodku to 30 000 zł/miesięcznie plus osobno kilka tysięcy leki.



Tomek jest kierowcą zawodowym z ponad 20-sto letnim stażem (międzynarodowy transport wschód i zachód). Jest zatrudniony w GP ECO Sp. z o.o. w Raciborzu, jego Szef od początku wspiera leczenie i rehabilitację m.in. opłacił pełen miesięczny pobyt w specjalistycznym ośrodku Donum Corde Centrum Rehabilitacji i Opieki Pokaż całość