Może i wydajemy prawie 4% na wojsko, ale co z tego skoro nasza armia to dalej dupa i kamieni kupa. Nowoczesny sprzęt to pojedyncze sztuki, cały nowy sprzęt który zamówiliśmy to nie mamy do niego amunicji, brak jakiejkolwiek sensownej obrony przeciwlotniczej, wszystko działa na starych radzieckich systemach np Newa, sa2 - wołchow chyba wszystkie poszły na złom.

Marynarka wojenna? Orp Błyskawica i pontony bojowe. Żadnych małych szybkich jednostek mogących operować po zatoce. Pokaż całość