– Rzeczywiście polecał pan naszemu gościowi gentlemen's agreement?

– Panie Prezesie, nie robię nic, czego by pan nie wiedział.

– A z drugiej strony to nieładnie, panie Rożek, że chciał pan oszukać urząd podatkowy.

– Co? Ja? Ale jak to? Co? Uczciwego Polaka... w ten sposób?!