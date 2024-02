Ogólnie to 20 lat temu w podręczniku do przyrki w 3 klasie podbazy zapamiętałem rozdział o populacjach przedstawiony własnie na przykładzie wróbli. Gdy jest dużo wróbli to rośnie populacja wron, które (między innymi) żywią się wróblami. Gdy populacja wron osiąga apogeum, to wtedy ilość wróbli gwałtownie spada. Gdy wróbli jest mało, zaczyna spadać populacja wron. Gdy wron jest mało, populacja wróbli się odradza. Wszystko to dzieje się regularnie od setek lat w Pokaż całość