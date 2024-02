Niesiołowski i prostytutki. Biznesmeni płacili, ale dla sądu to nie korupcja! 31 seks spotkań za 6150 zł, kontrakty na dostawy węgla i fosforytów

͡

º

͜

ʖ

͡

º

Pokaż całość

no to ciekawe jak to sąd zakwalifikuje. niesiołowskiego właśnie uniewinnili.nowe, uśmiechnięte sądy wydają uśmiechnięte wyroki. czasem jest to jednak uśmiech ironiczny(a niesioł jest niewinny bo mafiozi z dobrego serca mu kurrewki sponsorowali a on po koleżeńsku szepnął na ucho kolegom