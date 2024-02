Na Trumpa poliniaki narzekają, tymczasem są szykowane do poboru na mięso armatnie, ale broni na własność nie dostaną, bo się zbuntują i komunistów wyślą do diabła, skąd przyszli. Np. generał Komornicki wzywa do poboru, ale zapytany czy Polacy powinni mieć powszechny dostęp do broni, to powiedział że nie bo są nieodpowiedzialni i się skrzywdzą. Stary trep komunistyczny niech broni dobytku razem ze swymi synami.