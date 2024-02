W instrukcjach samochodów były opisane procedury regulacji gaźnika.

Pokaż całość

Trzeba pilnie zmusić producentów samochodów, aby montowali takie gaźniki, co to trzeba je regulować co kilkaset kilometrów. Kto to widział jeździć tak samochodem, co to nie wymaga interwencji pod maskę od użytkownika przynajmniej raz w tygodniu. Kiedyś każdy wiedział co to format c:, bo robiło się go kilka razy w roku. A teraz jakieś antispywary, wbudowane antywirusy. No normalnie żyć się nie da, co