Donek nie kłamał, Polska nie przyjmie uchodżców. To na co już wstępnie się zgodzili 20 grudnia w punkcie 5 mówi o nieprzymusowej relokacji niechcianych inżynierów. I to także prawda, jedyne co przed ludźmi zataili to kosekwencje odmowy przyjęcia uchodźców. Za każego nieprzyjętego , a będą ich setki tysięcy jak nie miliony w przyszłośći kraj który odmówi im przyjęcia będzie musiał zapłacić minimum 20000euro za głowę. Przyda się zlikwidowanie CPK i Elektrowni atomowych Pokaż całość