Najlepszy wiek na rodzenie dzieci u samic gatunku homo sapiens to 16-26 lat (powody są szczegółowo znane i opisane. Najważniejszym jest starzenie się wrzeciona kariokinetycznego w komórkach jajowych hibernujących w jajnikach w stanie zatrzymanego podbiału) po26 roku życia wykładniczo spada szansa na zajście w ciąże i wynika to ze starzejących się komórek jajowych u kobiety.. po 35 roku życia mamy już do czynienia z ciążą geriatryczna, trudną do donoszenia.



W społeczeństwie w Pokaż całość