Ja bym jeszcze poszedł o krok dalej... Dla kogo oni to uchwalają i tak silnie prą by to zmienić. Z góry zabroniłbym pierdzielenia o zdrowiu i jakości powietrza. Bo ewidentnie nie o to tu chodzi i żaden ekolog mnie do tego nie przekona. Gdyby o takie rzeczy chodziło to w krakowie realnie pozbyto by się smogu.