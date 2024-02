Ło panie, oni jeszcze tych myśliwców im nie dali i ciągle jeszcze, jak rozumiem z artykułu, nie mają konkretnej daty ich przekazania a Ty mówisz o SEAD. Jak na moje z dupy oko, oni te efy dostaną ale to najwcześniej późną jesienią. A od przekazania do misji bojowych to daleka droga. A do SEAD jeszcze dalsza (bo to najtrudniejsze zadanie dla lotnictwa)