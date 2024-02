Badania dotyczą tylko jednego przypadku rodziny mieszkającej podczas wyjazdu wakacyjnego pod masztem 5G.

Poza tym w tych badaniach mówią że 5G jest jak dotąd bardzo mało zbadane pod kątem szkodliwości w przeciwieństwie do 3,5 i 4G. Jedno ciekawe zdanie znalazłem w tych badaniach:

"The safety limits for exposure to RF radiation applied by most

countries around the world are still based on heating (thermal) effects that appear within short time of exposure Pokaż całość