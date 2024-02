Aż mi się przypomniało, jak na budowie mojego domu ekipa od ogrzewania podłogowego przyjechała, pooglądała ułożenie styropianu i pytają:

- Kto panu to układał?

- No... ja sam układałem. A co, żle? Bo wiecie, ja to pierwszy raz, sam...

- A, bo nigdy nie widzieliśmy tak starannie ułożonego styropianu.