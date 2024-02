Sam po sobie widzę że jeśli coś zapiszę zanotuję na kartce długopisem to jakoś to dziwnie zostaje w głowie i nawet później wcale nie muszę czytać tych notatek bo już to sobie zapisałem w główce( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Mało osób wie ale tzw. afirmację czyli pisanie ciągle tego samego tekstu wchodzi mocno w naszą podświadomość i jest to nawet wykorzystywane w szkole każdy z nas na pewno pamięta Pokaż całość