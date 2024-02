Przecież ten chłopak uciekał. Po jaką cholerę on strzelał? Gdzie tu była obrona, zagrożenie życia?

W tym przypadku powinien dostać 25 bez żadnego zastanawiania się.

Zabił go, bo go zdenerwował.Za parę lat wróci do służby, jeszcze go komendantem zrobią.



Tymczasem jakby zwykły Polak #!$%@?ł nożownikowi doniczką powodując śmierć dostałby najwyższy wymiar kary i jeszcze by to w Polsacie puścili.A jakby czasami miał broń, to najlepiej od razu dzwonić do krematorium i rezerwować Pokaż całość