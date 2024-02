Wrocław. Już 76 par zgłosiło się do miejskiego programu in vitro - RMF24.pl - Tylko w styczniu chęć udziału w miejskim programie dofinansowania zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro wyraziło we Wrocławiu 76 par. Kwota wzrosła z 5 do 10 tys. zł,