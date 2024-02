Też mi nowość.

Przecież to stały proceder u nas od dawien dawna.

Jak wiedzą, że nowa władza ich odwoła to prezesi, komendanci itp. wypłacają ile nagród się da i jak mogą to odchodzą na emeryturę na dobrych warunkach. Nie ważne o jakiej opcji politycznej mowa.

Tyle, że ludzie zapominają bo sporo czasu mięło od poprzedniej zmiany władzy.