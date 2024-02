Daniel Obajtek nie jest już prezesem Orlenu. Co go teraz czeka? – Nie mam wątpliwości, że szykuje się pierwsze takie postępowanie karne w Polsce od 1989 r. W grę wchodzi szkoda o monstrualnych rozmiarach – ocenia Michał Romanowski, adwokat, profesor nauk prawnych. Pierwszy to możliwe pociągnięcie go