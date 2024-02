Zawrzało bo babka gadala o kupowaniu tanich mieszkań i posprzataniu ich, a wiadomo że wiąże sie to czesto z oczyszczniu ich z lokatorów w mało humanitarny sposób.

Przedstawiala zjawisko flippingu jak by to byla przyjemna normalna i pożyteczna praca. Tak jak by komornik opowiadał ze to super sprawa a w telewizji klaskali jajami jakie to fascynujące.