Nie rozumiem po co chca tworzyc kolejny sciek jak maja republike. Dziwie sie ze przez 8 lat nie ustawili republiki tak zeby byla na rowni z Polastem i TVNem i teraz by mieli tube propagandowa jak nalezy. Ale chyba zbyt zajeci byli okradaniem panstwa i im sie zapomnialo.

Mozliwe tez ze maja za malo hakow na Tomasza "mmm cycunie" Sakiewicza i bali sie go dofinansowywac.