Połowa z was to debile, nie potraficie przeczytać krótkiego artykułu, wejść w powiązane i się wszystkiego dowiedzieć. Tak kiedyś się robiło na wykopie, najpierw czytasz główny artykuł, potem powiązane przeglądasz a na końcu komentujesz. Otóż to, że jechała baba jest napisane wyraźnie, to była nauczycielka NIE RODZIC, jechała fordem, NIE SUV-em. A nieszczęśliwa okolicznością było to, że się dziewczynka najprawdopodobniej przewróciła, więc i z malucha mogłaby jej nie zauważyć. Wyjątkowy pech. Dzieci Pokaż całość